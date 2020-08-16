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Espreso.tvЭкономикаРуководство ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" препятствует проведению государственного финансового аудита, - Госаудитслужба

Руководство ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" препятствует проведению государственного финансового аудита, - Госаудитслужба

В соответствии с планом проведения мероприятий государственного контроля Государственной аудиторской службы Украины в июне текущего года начат государственный финансовый аудит деятельности Частного акционерного общества "Украинское Дунайское пароходство"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госаудитслужбы .

ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" имеет большое значение для экономики и безопасности не только региона, но и государства в целом. Общий объем доходов, полученных за период проведения аудита, достигает 3,6 млрд гривень. Стоимость основных средств - 808,2 млн грн. Количество судов, находящихся на балансе, - 428 единиц.

С целью обеспечения прозрачности и обратной связи с общественностью информация о начале аудита была заранее размещена на сайте Южного офиса Госаудитслужбы. Отметим, что данный аудит включен в план на основании обращения Национального антикоррупционного бюро Украины.

Сначала не возникало никаких трудностей в проведении проверки, однако после того, как в строгом соответствии с требованиями законодательства, в период аудита было включено полугодие 2020 года, руководитель ЧАО "УДП" Алексей Хомяков начал предоставлять системные препятствия аудиторам Южного офиса Госаудитслужбы.

В частности, государственными аудиторами было предоставлено более 10 запросов, документы и ответы на которые не были предоставлены пор. Более того, документы за период аудита 01.01.2020 по 30.06.2020 (период работы и.о. председателя правления Алексея Хомякова, назначенный с 18.11.2019) не предоставляются вообще.

Такое противодействие в проведении мероприятий государственного контроля вызывает беспокойство и может свидетельствовать о негосударственной позиции руководителя пароходства.

Сейчас, несмотря на противодействие аудиторам, уже установлены нарушения и неэффективные управленческие решения на десятки миллионов гривень.

Председатель Государственной аудиторской службы Украины Геннадий Плис обратился к министру инфраструктуры Украины Владиславу Криклию с письмом по содействию в обеспечении проведения государственного финансового аудита и рассмотрения вопроса соответствия занимаемой должности исполняющего обязанности председателя правления ЧАО "УДП" Алексея Хомякова или его отстранения от занимаемой должности на период проведения аудита.

О ситуации, сложившейся руководство Госаудитслужбы Украины сообщило в Национальное антикоррупционное бюро Украины и Главное управление Национальной полиции в Одесской области. Госаудитслужба ожидает соответствующего реагирования со стороны указанных структур и приложит все усилия, чтобы средства и имущество пароходства не остались без государственным финансовым контролем.

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