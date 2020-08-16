Реакция Зе-власти на действия Лукашенко выглядит цинично, - Рыбачук

16 августа, 2020, 21:25

Центральные органы украинской власти должны прибегнуть к ряду практических шагов, которые бы существенно помогли участникам антипрезидентских протестов в Беларуси

Об этом экс-вице-премьер Украины Олег Рыбачук заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, вышедшей на Еспресо.TV .

"Мы должны уже сейчас давать возможность потенциальным жертвам лукашенковского режима найти политическое убежище в Украине. Мы должны это прорабатывать, наши пограничники должны быть к этому готовы. Но это должна делать украинская власть. Это должны быть инициативы президента, парламента, правительства. О том, что мы можем реально сделать, не дожидаясь там дальнейших жертв, зная к чему дело идет", - пояснил он.

"Это сейчас вопрос не только Беларуси, этот вопрос точно так же относится и к Украине: какой будет наша граница?", - подчеркнул Рыбачук.

При этом политик призвал действующую украинскую власть не быть циничной в своем отношении к событиям в Беларуси.

"Мы не имеем никакого права просчитывать: а может лучше, чтоб Лукашенко сохранился, потому что он танки не пустил (на Украину, - ред.), он там еще что-то не сделал. Лукашенко - это Путин, все что пожелает Путин. Значит Путин не хотел, Путину не было выгодно чтобы русские танки заходили через белорусскую границу. Мы никакого права не имеем быть цинично отстраненными аналитиками и считать: а может нам лучше иметь диктатора, а может с ним не портить отношения? Потому что я немножко вижу какое-то подобное желание, особенно на верхушке украинской власти, - как-то выждать, посмотреть, а может оно и проконает. Мне понятно, что мы не можем признавать результаты выборов и когда наши дипломаты говорят, что у нас пока нет оснований, то это мне немножко странно. Потому что есть тот факт в какой обстановке выборы проходили ", - заявил Рыбачук.

Напомним, в белорусской оппозиции объяснили, как им сейчас может помочь Украина.

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