В белорусской оппозиции объяснили, как им сейчас может помочь Украине
16 августа, 2020, 16:57
Один из лидеров независимого социал-демократического движения, в прошлом политзаключенный режима Лукашенко, Анатолий Лебедько перечислил, чем именно украинская власть может помочь объединенной белорусской оппозиции
Об этом он заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 15 августа 2020 вышла на Еспресо.TV.
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Речь идет о следующем:
"Это непризнание итогов этой избирательной кампании. Непризнание легитимности Александра Лукашенко.
Это помощь и поддержка граждан, а не белорусской власти.
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Это солидарная политика вместе с Европейским Союзом в отношении Беларуси".
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