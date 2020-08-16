 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ белорусской оппозиции объяснили, как им сейчас может помочь Украине

В белорусской оппозиции объяснили, как им сейчас может помочь Украине

Надпись на белорусском языке: "С меня хватит"
фото: charter97.org
Один из лидеров независимого социал-демократического движения, в прошлом политзаключенный режима Лукашенко, Анатолий Лебедько перечислил, чем именно украинская власть может помочь объединенной белорусской оппозиции

Об этом он заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 15 августа 2020 вышла на Еспресо.TV.

Читайте также: Николай Княжицкий. Протесты в Беларуси: падение режима или усиление российского влияния

Речь идет о следующем:

"Это непризнание итогов этой избирательной кампании. Непризнание легитимности Александра Лукашенко.

Это помощь и поддержка граждан, а не белорусской власти.

Читайте также: Вторжение или гибридизация? Как Россия может воспользоваться протестовами в Беларуси

Это солидарная политика вместе с Европейским Союзом в отношении Беларуси".

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

16 августа, 2020 воскресенье

15 августа, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать