В белорусской оппозиции объяснили, как им сейчас может помочь Украине

16 августа, 2020, 16:57

Надпись на белорусском языке: "С меня хватит" фото: charter97.org

Один из лидеров независимого социал-демократического движения, в прошлом политзаключенный режима Лукашенко, Анатолий Лебедько перечислил, чем именно украинская власть может помочь объединенной белорусской оппозиции

Об этом он заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 15 августа 2020 вышла на Еспресо.TV.

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Речь идет о следующем:

"Это непризнание итогов этой избирательной кампании. Непризнание легитимности Александра Лукашенко.

Это помощь и поддержка граждан, а не белорусской власти.

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Это солидарная политика вместе с Европейским Союзом в отношении Беларуси".

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