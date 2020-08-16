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Espreso.tvМирПосольство Беларуси в Швеции подняло бело-красно-белый флаг

Посольство Беларуси в Швеции подняло бело-красно-белый флаг

Утром воскресенья, 16 августа 2020 года, посольство Республики Беларусь в Королевстве Швеция подняло бело-красно-белый флаг

Об этом со ссылкой на портал Хартыя'97 передает Еспресо.TV.

Как видно на фотографии, национальный флаг Беларуси появился рядом официальным пока красно-зеленым белорусским государственным флагом.

Справка

Белорусский бело-красно-белый флаг потерял статус государственного 1995 года, после прихода к власти президента Александра Лукашенко. Политологи считают, что это было сделано в угоду Москве.

Тогда белорусские власти вернули красно-зеленое знамя уже не существующей Белорусской ССР, а бело-красно-белый флаг, под которым белорусы воевали с Россией в Первой и Второй мировой войнах, был назван "националистическим" и де-факто запрещен.

В современной Беларуси того, кто публично демонстрирует бело-красно-белый флаг в общественных местах, правоохранители привлекают к юридической ответственности. Во время нынешних массовых протестов он избран главным символом оппозиции, устанавливается на предприятиях, учреждениях и организациях, которые переходят на сторону революционеров.

  • Напомним, в ночь с 15 на 16 августа посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня выступил в поддержку мирной демократической революции у себя на родине. Он первым из действующих белорусских дипломатов, кто выступил с подобным заявлением.

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