На лукашенковский Антимайдан пришли с перевернутыми флагами Беларуси и флагом РФ. Присутствующих - несколько сотен

16 августа, 2020, 13:02

Во время устроенной сегодня, 16 августа 2020 года, акции "Мы едины" в поддержку Александра Лукашенко в качестве президента, которая происходит на площади Независимости в Минске, не обошлось без курьезов

Как видно с кадров прямой трансляции, некоторые присутствующие держите не красно-зеленый, а зелено-красный флаг в качестве государственного. Также в кадр попал российский триколор, передает Еспресо.TV со ссылкой на Nexta_live .

Присутствующих немного. Всего несколько сотен, информирует белорусская служба Радио Свобода .

Они скандируют: "За Батьку!", "За Беларусь!".

Акция началась в 12:00.

Ее участников - а это преимущественно работники бюджетных учреждений и госслужащие - утром свозили в Минск автобусами.

Напомним, также сегодня, но уже в 14:00, также в минском центре должно пройти мощная акция антипрезидентской оппозиции - общегражданский марш "За свободу" .

Его требования - немедленный отказ Лукашенко от президентства, освобождение политзаключенных, расследование фактов убийств и ранений демонстрантов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb