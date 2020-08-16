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Espreso.tvМирНа лукашенковский Антимайдан пришли с перевернутыми флагами Беларуси и флагом РФ. Присутствующих - несколько сотен

На лукашенковский Антимайдан пришли с перевернутыми флагами Беларуси и флагом РФ. Присутствующих - несколько сотен

Во время устроенной сегодня, 16 августа 2020 года, акции "Мы едины" в поддержку Александра Лукашенко в качестве президента, которая происходит на площади Независимости в Минске, не обошлось без курьезов

Как видно с кадров прямой трансляции, некоторые присутствующие держите не красно-зеленый, а зелено-красный флаг в качестве государственного. Также в кадр попал российский триколор, передает Еспресо.TV со ссылкой на Nexta_live .

Присутствующих немного. Всего несколько сотен, информирует белорусская служба Радио Свобода .

Они скандируют: "За Батьку!", "За Беларусь!".

Акция началась в 12:00.

Ее участников - а это преимущественно работники бюджетных учреждений и госслужащие - утром свозили в Минск автобусами.

  • Напомним, также сегодня, но уже в 14:00, также в минском центре должно пройти мощная акция антипрезидентской оппозиции - общегражданский марш "За свободу" .
  • Его требования - немедленный отказ Лукашенко от президентства, освобождение политзаключенных, расследование фактов убийств и ранений демонстрантов.

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