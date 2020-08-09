Формула-1: Ферстапенн победил на Гран-при 70-летия

9 августа, 2020, 18:25

Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при 70-летия Формулы-1 в Великобритании

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

9 августа на автодроме в Сильверстоуне состоялась гонка пятого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при 70-летия.

Ее победителем стал пилот Red Bull Макс Ферстаппен, который вмешался в борьбу пилотов Mercedes и почти сразу после первого пит-стопа вышел в лидеры.

Вторым финишировал британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон. Третьим стал его напарник финн Валттери Боттас.

После пяти этапов в общем зачете лидирует Хэмилтон - 107 очков. Ферстаппен поднялся на второе место - 77 очков.

Напомним, 6 августа четырехкратный чемпион мира по автогонкам Формула-1 немец Себастьян Феттель подписал контракт с Aston Martin.

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