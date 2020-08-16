Формально путь белорусов к Томосу открыт, - религиовед

16 августа, 2020, 09:11

Православные в Беларуси имеют все необходимое, чтобы получить автокефалию

Об этом вечером в субботу, 15 августа 2020 года, заявил религиовед, руководитель проектов и программ Института религии и общества Украинского католического университета Дмитрий Горевой, передает Еспресо.TV со ссылкой на Религиозную правду.

"Православные в Беларуси имеют все необходимое, чтобы получить автокефалию. Белорусы вместе с украинцами веками принадлежали к древней Киевской митрополии. Древнейшие белорусские епархии - Турово-Пинская и Полоцкая уже с начала II тысячелетия подчинялись киевской кафедре. В период становления Великого княжества Литовского, в XIV -XV ст., мы временно были разделенными в рамках Галицкой и Литовской митрополий. Но после того, как Московская Церковь пошла в раскол, Вселенский Патриарх Григорий III реорганизовал православие в Великом княжестве Литовском и появилась митрополия Киевская, Галицкая и всея Руси. Причем митрополичьими ячейками были Киев, Новогрудок в современной Беларуси и Вильнюс. Так до 1686 года, когда эта большая митрополия была аннексирована Московским патриархатом. и вот два года назад, осенью 2018-го, вселенский патриарх Варфоломей отменил тот акт, которым эта митрополия передавалась в управление Московскому патриарху, а следовательно, не только Украина, но и Белоруссия имеет право на собственное автокефальное бытие", - отмечает религиовед.

По его словам, автокефалия церкви в Беларуси была бы выгодна Православной церкви Украины.

"Такая автокефалия была бы выгодна Православной церкви Украины (ПЦУ). Это было бы установлением исторической справедливости. Часть Киевской митрополии, которая сначала была в ее составе, а теперь имеет автокефальный статус. А не в составе Московского патриархата, который ее аннексировал. К тому же Православная церковь Беларуси, вероятно, первой получила бы признание именно со стороны ПЦУ, в то время как РПЦ рассказывала бы о "белорусских раскольниках". Это сделало бы две Церкви союзниками на межправославной арене и помогло бы отстаивать собственные церковные интересы ", - пишет Горевой .

"Формально путь белорусов к Томосу открыт. Вопрос в свободе и желании. Проще говоря, есть кому давать будущий Томос? У наших северных соседей нет такого разнообразия православных Церквей, которые были в Украине. У них просто не существует альтернативы Московскому патриархату. Белорусская автокефальная православная церковь (БАПЦ) - не признанная структура, которая имеет мизерное количество приходов и последователей, и то главным образом за пределами Беларуси, в эмиграции.

Итак, пока в Беларуси сам народ не захочет автокефальной, независимой от Москвы Церкви, этого не удастся сделать ни одному из политиков", - заключает он.

Напомним, 13 августа глава ПЦУ, митрополит Епифаний призвал белорусов создать независимую от Москвы церковь.

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