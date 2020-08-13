Предстоятель ПЦУ Епифаний призвал белорусов бороться за автокефалию своей Церкви

13 августа, 2020, 16:08

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний призвал белорусов бороться за независимость своей Церкви

Об этом он написал у себя в Facebook в четверг, 13 августа, на фоне массовых протестов против режима Лукашенко, которые продолжаются уже четвертый день.

По словам митрополита, неканоническая аннексия Москвой белорусской Церкви и сейчас "продолжает иметь трагические последствия для православия во всей Восточной Европе".

"Украинская Церковь утвердилась среди автокефальных Церквей-Сестер. Православная Церковь Беларуси имеет те же основания и право просить Матерь-Церковь о Томосе, если на то будет ее желание", - подчеркнул он.

Епифаний также отметил, что ПЦУ не может оставаться равнодушной, "когда будущее белорусского народа, независимость государства, свобода и безопасность граждан, их жизни оказались под угрозой".

"Хочу пожелать белорусскому народу с Божьей помощью найти свой собственный ответ на вызовы, защитить свои достоинство и свободу, демократическое и независимое будущее своего государства. Приобщаю свой голос к заявлениям тех многочисленных государств, международных и гражданских институтов, кто настойчиво призывает к немедленному прекращению насилия, освобождению тысяч невинно задержанных и проведению конструктивного диалога между руководством Беларуси и гражданским обществом для мирного выхода из кризиса", - добавил он.

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