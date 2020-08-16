Белорусском ОМОНу обещают новые квартиры, - оппозиционер Лебедько
Об этом известный белорусский оппозиционер, один из лидеров независимого социал-демократического движения, в прошлом политзаключенный Анатолий Лебедько заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 15 августа 2020 г. вышла на Еспресо.TV.
"Есть у нас очень своеобразный бизнес сербских братьев (Драгомира и Боголюба Каричей, - ред.) в Беларуси. Это такой очень своеобразный, специфический бизнес. И они боятся, что изменение ситуации, приход новой власти приведет к потере их полукоррупционного бизнеса. И они обещают омоновцам по однокомнатной квартире ", - сказал политик.
А учитывая, что в ОМОНе служат преимущественно "молодые люди из низших слоев общества", подобное обещание для них достаточно весомо.
"В целом силовые структуры пока находятся под контролем Лукашенко. И Лукашенко даже вернул эскадрон смерти Павлюченко, который похищал Гончара, Захаренко и других. Его (Павлюченко, - ред.) видели на улицах Минска. Он руководил силовиками", - добавил Лебедько.
- Напомним, как считает белорусский журналист и политолог Франак Вячорка, не исключено, что подавлять мирные акции белорусов помогали военные из Сербии.
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