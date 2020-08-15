В ВСУ в сутки зафиксированы 35 новых случаев COVID-19

15 августа, 2020, 16:13

В Вооруженных силах Украины за сутки коронавирусом заболели 35 военнослужащих

Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в facebook.

Отмечается, что по состоянию на 15 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни COVID-19 болеет 401 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 762 человека, летальных случаев - 6.

На изоляции находится 713 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 123 человека.

За прошедшие сутки зарегистрированы 35 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находится 4 человека (Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 31 человек (Львовская область - 14 военнослужащих и 3 работника ВС Украины, Киевская область - 1 военнослужащий, Ивано-Франковская область - 2 военнослужащих, Винницкая область - 4 военнослужащих, Одесская область - 3 военнослужащих и Ривненская - 2 военнослужащих и 2 работника ВС Украины).

Напомним, сегодня, 15 августа, зарегистрирован новый антирекорд Covid-19 в Украине - 1 847 новых зараженных.

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