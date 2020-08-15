В третьем квартале экономика Украины начала восстанавливаться, - Шмыгаль

15 августа, 2020, 21:29

Премьер министр Денис Шмыгаль заявил, что в третьем квартале украинская экономика начала восстанавливаться

Об этом Шмыгаль сообщил в facebook.

По словам премьера, украинская экономика начала восстанавливаться в третьем квартале.

"В третьем квартале экономика Украины начала восстанавливаться. На это, помимо восстановления потребления, положительно повлиял сбор урожая, который фактически перенесся со второго квартала на третий из-за погодных условий. Также, согласно прогнозам Минэкономики, в последующие 3 года ВВП будет расти в среднем более чем на 4% в год", - написал Шмыгаль.

В то же время, глава правительства констатировал, что коронакризис вызвал одну из крупнейших экономических рецессий за последние 70 лет.

"Фактически все мировые экономики показали стремительный уровень падения ВВП во втором квартале Испания - 22,1%, Великобритания - 21,7%, Франция -19%, Германия -11,7%, Украина - 11,4%, США - 9,5%, Польша -7,9% ", - отметил премьер.

11 июня Денис Шмыгаль заявил, что одной из основных задач правительства в этом году станет "разогрев" экономики после карантина.

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