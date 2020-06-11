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Espreso.tvОбществоШмыгаль: "разогрев" экономики - одна из основных задач правительства в этом году

Шмыгаль: "разогрев" экономики - одна из основных задач правительства в этом году

Одной из основных задач правительства в этом году станет "разогрев" экономики после карантина

Об этом на пресс-конференции к 100 дням работы правительства сказал премьер Денис Шмыгаль.

"Параллельно с борьбой с COVID-19, мы понимали, что Украина столкнется с беспрецедентным экономическим кризисом. Хотя было закрыто лишь 6 отраслей экономики - транспорт, туризм, ресторанный бизнес, торговля непродовольственными товарами, массовые мероприятия - но эти сферы повлияли на всю экономику в связи с тем, что начало падать потребление, начала охлаждаться экономика", - пояснил Шмыгаль.

По его словам, "разогрев" экономики - одна из основных задач правительства в этом году".

"Что касается разогрева экономики - это классические подходы, которые известны во всем мире, здесь нет прорывных идей, это: увеличение государственных заказов, поддержка собственных производителей, инвестирование в" Большую стройку" (на дорожное строительство в этом году направят 100 млрд грн). Также работаем над программой строительства мостов", - добавил премьер.

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