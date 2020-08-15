В Минздраве объяснили, как избежать вспышек коронавируса в общежитиях

15 августа, 2020, 18:47

Министерство здравоохранения напомнило правила проживания в общежитиях в период карантина

Об этом сообщает Коронавирус-инфо в telegram.

"Проживание в общежитиях и их посещение во время карантина должно быть безопасным. Для этого введен ряд эпидемиологических правил для жителей, посетителей и администрации помещений. Все находящиеся в общежитии обязаны носить защитные маски вне комнаты и пользоваться спиртовыми антисептиками на входе. В свою очередь администрация общежития должна осуществлять все необходимые меры по противодействию распространения COVID-19", - говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что для посетителей общежитии должен быть обеспечен ежедневный температурный скрининг бесконтактным методом.

Владельцы и администрация общежития должны обеспечить: пятидневный запас средств индивидуальной защиты и их использование работниками общежития; постоянное наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец; влажную уборку; дезинфекцию поверхностей каждые 3-4 часа; медицинское наблюдение; доставку всех необходимых средств жизнедеятельности тем, которые находятся на самоизоляции в общежитии.

Также должно быть ограничение массовых собраний работников и лиц, проживающих в общежитии, в закрытых помещениях.

Напомним, 14 августа в Запорожье в общежитии медуниверситета произошла вспышка коронавируса, инфицированы 29 человек.

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