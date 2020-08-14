В Запорожье в общежитии медуниверситета произошла вспышка коронавируса: инфицировано 29 человек

14 августа, 2020, 20:43

В общежитии Запорожского государственного медицинского университета обнаружили вспышку коронавируса

Об этом сообщила директор КНП "Областная инфекционная клиническая больница" Запорожского областного совета Владимир Шинкаренко в комментарии Укринформу .

В Запорожье в общежитии государственного медицинского университета у 29 человек подтвердили COVID-19.

По словам Шинкаренко, пока на лечении в Областной инфекционной клинической больнице находится четыре студента медицинского университета. Все иностранцы.

В университете сообщили, что Оперативный штаб противодействия распространению инфекционных болезней вуза, который действует с 12 марта, безотлагательно обнаружил контактных лиц, которые были протестированы: среди иностранных студентов подтверждено 27 случаев бессимптомного протекания коронавирусной инфекции, другие контактные лица изолированы.

Сейчас студенты госпитализированы в городскую больницу №7, а общежитие, где выявлена вспышка коронавируса, взято под усиленную охрану, а также повышены противоэпидемические мероприятия во всем университете.

Напомним, на Волыни вспышка коронавирусной инфекции произошла в областном центре социально-психологической реабилитации детей в городе Ковеле.

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