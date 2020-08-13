Экс-кандидат в президенты Беларуси заявил, что на Донбассе идет "гражданская война"
13 августа, 2020, 22:58
Белорусский оппозиционер, сбежавший в Киев, Валерий Цепкало заявил, что считает Донбасс частью Украины, но думает, что там идет "гражданская война"
Об этом он заявил в эфире "4 канала".
Цепкало назвал Донбасс частью Украины, но не смог четко сказать, есть ли там войска РФ.
"Лично я рассматриваю это как гражданскую войну в Украине, где воюют граждане одной и той же страны. Есть ли там вмешательства? Наверное, есть. Есть ли там какая-то поддержка со стороны России, там, наверное, какая-то торговля идет? Я не знаю, но наверняка есть", - сказал он.
Также Цепкало подчеркнул, что Крым является украинским, согласно международным законам.
- Оппозиционный белорусский политик Валерий Цепкало анонсировал создание Фронта национального спасения Беларуси для мобилизации народа против новоизбранного президента Александра Лукашенко.
Читайте также
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-