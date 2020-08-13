 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЭкс-кандидат в президенты Беларуси заявил, что на Донбассе идет "гражданская война"

Экс-кандидат в президенты Беларуси заявил, что на Донбассе идет "гражданская война"


фото: Витебский Курьер
Белорусский оппозиционер, сбежавший в Киев, Валерий Цепкало заявил, что считает Донбасс частью Украины, но думает, что там идет "гражданская война"

Об этом он заявил в эфире "4 канала".

Цепкало назвал Донбасс частью Украины, но не смог четко сказать, есть ли там войска РФ.

"Лично я рассматриваю это как гражданскую войну в Украине, где воюют граждане одной и той же страны. Есть ли там вмешательства? Наверное, есть. Есть ли там какая-то поддержка со стороны России, там, наверное, какая-то торговля идет? Я не знаю, но наверняка есть", - сказал он.

Также Цепкало подчеркнул, что Крым является украинским, согласно международным законам.

  • Оппозиционный белорусский политик Валерий Цепкало анонсировал создание Фронта национального спасения Беларуси для мобилизации народа против новоизбранного президента Александра Лукашенко.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 августа, 2020 четверг

больше новостей

13 августа, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать