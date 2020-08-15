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Espreso.tvОбществоУстановку домашних солнечных электростанций позволяет сэкономить на коммуналке, - Госэнергоэффективности

Установку домашних солнечных электростанций позволяет сэкономить на коммуналке, - Госэнергоэффективности

Украинские семьи, которые установили солнечные панели, стали более энергонезависимыми и экономят на коммуналке

Об этом сказал Юрий Шафаренко, заместитель председателя Госэнергоэффективности в эфире программы "Эспрессо кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"Украинские семьи становятся более энергетически независимыми. Потому что они потребляют энергию, которую сами производят. Кроме того, они практически не платят за коммунальные услуги, поскольку полностью обеспечивают себя электроэнергией ", - сказал Шафаренко.

Он подчеркнул, что такие пользователи становятся более энергетически эффективными. Поскольку они понимают: чем больше электроэнергии сэкономят, тем больше смогут реализовать в сеть.

  • Более 25 тыс. Украинских домохозяйств используют солнечные панели, сообщили в Госэнергоэффективности.

  • Недавно НКРЕКП пересмотрела "зеленые" тарифы. Для СЭС, вмонтированных на крышах или фасадах зданий и введенных в эксплуатацию после 30 июля 2015 года, тариф установлен в размере 4,54 грн / кВт-час.

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