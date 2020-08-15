Установку домашних солнечных электростанций позволяет сэкономить на коммуналке, - Госэнергоэффективности

15 августа, 2020, 09:23

Украинские семьи, которые установили солнечные панели, стали более энергонезависимыми и экономят на коммуналке

Об этом сказал Юрий Шафаренко, заместитель председателя Госэнергоэффективности в эфире программы "Эспрессо кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"Украинские семьи становятся более энергетически независимыми. Потому что они потребляют энергию, которую сами производят. Кроме того, они практически не платят за коммунальные услуги, поскольку полностью обеспечивают себя электроэнергией ", - сказал Шафаренко.

Он подчеркнул, что такие пользователи становятся более энергетически эффективными. Поскольку они понимают: чем больше электроэнергии сэкономят, тем больше смогут реализовать в сеть.