"Манчестер Сити" сенсационно проиграл "Лиону" в четвертьфинале ЛЧ

15 августа, 2020, 23:53

В 1/4 финала Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" неожиданно проиграл французскому "Лиону"

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко провел весь матч в запасе.

"Лион" вышел вперед на 24-й минуте, когда отличился Максвелл Корне.

"Манчестер Сити" отыгрался на 69-й минуте усилиями Кевина Де Брюйне.

Французы снова повели в счете на 79-й минуте, когда забил Мусса Дембеле.

Окончательно снял вопрос о победителе на 87-й минуте Дембеле, сделавший дубль.

"Лион" победил "Манчестер Сити" 3:1 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где 19 августа встретится с немецкой "Баварией".

Лига чемпионов

четвертьфинал

15 июля, Лиссабон

"Манчестер Сити" (Англия) - "Лион" (Франция) 1:3

Голы: Где Брюйне, 69 - Корне, 24 Дембеле, 79, 87

Напомним, 14 августа в четвертьфинале Лиги чемпионов немецкая "Бавария" победила испанскую "Барселону" со счетом 8: 2 .

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