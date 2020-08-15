"Манчестер Сити" сенсационно проиграл "Лиону" в четвертьфинале ЛЧ
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко провел весь матч в запасе.
"Лион" вышел вперед на 24-й минуте, когда отличился Максвелл Корне.
"Манчестер Сити" отыгрался на 69-й минуте усилиями Кевина Де Брюйне.
Французы снова повели в счете на 79-й минуте, когда забил Мусса Дембеле.
Окончательно снял вопрос о победителе на 87-й минуте Дембеле, сделавший дубль.
"Лион" победил "Манчестер Сити" 3:1 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где 19 августа встретится с немецкой "Баварией".
Лига чемпионов
четвертьфинал
15 июля, Лиссабон
"Манчестер Сити" (Англия) - "Лион" (Франция) 1:3
Голы: Где Брюйне, 69 - Корне, 24 Дембеле, 79, 87
- Напомним, 14 августа в четвертьфинале Лиги чемпионов немецкая "Бавария" победила испанскую "Барселону" со счетом 8: 2 .
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