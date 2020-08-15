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Espreso.tvСпорт"Манчестер Сити" - "Лион": Где и когда смотреть последний четвертьфинальный матч Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" - "Лион": Где и когда смотреть последний четвертьфинальный матч Лиги чемпионов


фото: Getty Images
Сегодня, 15 августа, в четвертьфинале Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" сыграет против французского "Лиона"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В 1/8 финала "горожане" одолели мадридский "Реал" со счетом 4: 2, а французы сенсационно прошли туринский "Ювентус" (2: 2).

В полуфинале победитель сегодняшнего матча сыграет против ...

Лига чемпионов

1/4 финала

15 августа, суббота

"Манчестер Сити" (Англия) - "Лион" (Франция)

Лиссабон, стадион "Эштадиу Жозе Алвеладе"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

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