"Манчестер Сити" - "Лион": Где и когда смотреть последний четвертьфинальный матч Лиги чемпионов
15 августа, 2020, 07:07
Сегодня, 15 августа, в четвертьфинале Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" сыграет против французского "Лиона"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В 1/8 финала "горожане" одолели мадридский "Реал" со счетом 4: 2, а французы сенсационно прошли туринский "Ювентус" (2: 2).
В полуфинале победитель сегодняшнего матча сыграет против ...
Лига чемпионов
1/4 финала
15 августа, суббота
"Манчестер Сити" (Англия) - "Лион" (Франция)
Лиссабон, стадион "Эштадиу Жозе Алвеладе"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
- 14 августа в четвертьфинале Лиги чемпионов немецкая "Бавария" победила испанскую "Барселону" со счетом 8: 2 .
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