Окружение Лукашенко готовит пути для возможного бегства в Россию, - Bloomberg

15 августа, 2020, 16:33

Люди из окружения Александра Лукашенко изучают возможность побега в Россию в случае отстранения президента Беларуси от власти

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, люди из окружения Лукашенко наводили справки у кремлевских чиновников о возможности бегства в Россию в случае отстранения действующей власти в Белоруссии.

В самом Кремле допускают, что Лукашенко скоро перестанет быть президентом, но не исключают, что жесткое подавление протестов удержит его у власти на время, утверждают собеседники агентства.

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Пока сам Александр Лукашенко заявляет, что у него нет планов покидать Белоруссию, некоторые люди из его окружения изучают возможности бегства в Россию в случае его отстранения от власти. Приближенные нынешнего белорусского лидера связывались по этому вопросу со своими кремлевскими знакомыми.

Некоторые чиновники в Кремле опасаются, что Лукашенко не удержится в президентском кресле. По словам еще одного источника, близкого к Кремлю, некоторые российские чиновники считают жестокое подавление оппозиции контрпродуктивным. При этом эти же люди не исключают, что в итоге такая политика, вероятно, сохранит Лукашенко у власти, по крайней мере, на время.

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Изначально Кремль делал ставку на то, что Лукашенко удастся снова продлить свое правление, отмечает Bloomberg. Но это было до того, как полиция начала жестко подавлять протесты, которые оказались самыми большими в истории Беларуси.

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