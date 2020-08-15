Малюська обвинил Суркисов и судей в "договорняке" по делу ПриватБанка

15 августа, 2020, 20:35

Министр юстиции Денис Малюська заявил о признаках сговора семьи Суркисов с судьями в деле ПриватБанка

Об этом Малюська написал в facebook.

Таким образом, министр прокомментировал решение Печерского районного суда по иску шести британских компаний к ПриватБанку и Минфину.

"Тихенький договорняк на миллиарды гривен. В главных ролях: судьи, олигархи и "активисты". И риск превращения Украины в арену боев без правил", - написал Малюська.

По его словам, истцы требуют обязать ПриватБанк продолжать обслуживать их депозиты. ПриватБанк возражает, поскольку депозитов не существует, они были конвертированы в акции банка во время процедуры неплатежеспособности.

В то же время, суд вынес определение об обеспечении иска, и Приват обязали обслуживать депозиты. Однако банк постановление об обеспечении не выполнил, поскольку, депозитов не существует.

При этом в процессе были задействованы все возможные судебные манипуляции: формальный ответчик-физическое лицо (чтобы изменить подведомственность дела) манипуляция с судебным сбором (иск не о взыскании средств, а об обслуживании депозитов); манипуляция с выбором судьи (идентичные заявления подавались одно за другимй, пока система не расписала дело на определенного судью) манипуляция со способом обеспечения (обеспечение было практически идентичным исковым требованиям).

"Сейчас суд рассматривает вопрос законности и обоснованности последней и наиболее наглой манипуляции: истцы просят установить порядок выполнения постановления об обеспечении, которым взыскать тело депозитов и начисленные проценты в пользу истцов. То есть, в качестве обеспечения суд просят взыскать несколько миллиардов с ПриватБанка в пользу шести британских компаний, основанных оффшорами с BVI", - отметил Малюська.

15 апреля Киевский апелляционный суд подтвердил решение Печерского районного суда, согласно которому с ПриватБанка взымается 7 млрд грн в пользу 6 английских компаний семьи Суркисов.

Впоследствии министр юстиции Денис Малюська опроверг сообщения о взыскании 7 млрд грн с ПриватБанка в пользу связанных с братьями Игорем и Григорием Суркисами компаний.

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