Лукашенко срочно просить Путина помочь ему обуздать "цветную революцию"

15 августа, 2020, 13:20

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается связаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию в стране

Об этом он заявил сегодня, 15 августа 2020 года, во время совещания в Минске, передает со ссылкой на официальный сайт белорусского президента Еспресо.TV .

"Мы видим, что происходит. Нас укачивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим. И потом, мы же методички читали цветных революций. Более того, в методичкам цветных революций (это особенность об этом мы будем говорить сегодня в Минобороны в Центре стратегического управления) уже появились элементы внешнего вмешательства ", - заявил Лукашенко.

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Именно поэтому он считает нужным срочно просить помощи у Путина.

"То есть то, что я говорил, - фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси. Знаете, некоторые россияне, я смотрю, там, слишком умные, начинают кричать: "Вот, Беларусь, да, не так" ... Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси - это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому нас так вцепились ", - добавил руководитель Беларуси.

Справка

Вечером 9 августа - после голосования на президентских выборах - в городах Беларуси начались массовые протесты, вызванные фальсификациями в пользу Александра Лукашенко, который уже 26 лет руководит этой страной. Они не утихают уже седьмой день и носят мирный характер.

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Милиция, спецназ и внутренние войска с особой жестокостью применяли силу и спецсредства (слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты).

Было задержано около 7 тыс. белорусов.

Есть сотни раненых.

Пока точно известно о двух погибших от рук силовиков - это Александр Тарайковський (Минск) и Александр Вихрь (Гомель). Журналисты и правозащитники не исключают, что жертв на самом деле может быть больше.

После ряда резких заявлений со стороны стран Запада волна полицейского насилия несколько остановилась, задержанных начали выпускать. Они имеют следы сильного избиения и серьезные травмы.

На воскресенье, 16 августа, запланировано большой марш "За свободу" , что должен собрать рекордное количество людей на проспекте Независимости в центре Минска.

Сегодня же, 15 августа, происходит прощание с Александром Тарайковським.

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