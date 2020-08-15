"Праздновать еще рано. Очень рано". Белорусская оппозиция обнародовала планы на 15-16 августа

15 августа, 2020, 07:43

Самый популярный белорусский телеграмм-канал Nexta_live, через который противники Александра Лукашенко передают последние новости о своей деятельности и координируют совместные мероприятия, рассказал, что будет происходить 15-16 августа 2020 года

Об этом передает передает Еспресо.TV .

В Минске в 12:00 у станции метро "Пушкинская" состоится чествование памяти "погибшего за нашу свободу Александра Тарайковського".

"Минута молчания. Цветы, лампадки и портреты. Можно поставить в храме свечи и помолиться. Этот человек погиб за нашу свободу", - отмечают организаторы.

В это же часа траурные мероприятия запланированы по всей Беларуси.

После этого, с 13:00 до 00:00 - "мирно гуляем по городу, раздаем листовки людям, рассказываем о том, что происходит".

"Самая главная открытка / стикер - общегражданский марш" За свободу ", который станет самой массовой демонстрацией в истории Беларуси и покажет всему миру стремление белорусов к свободе".

Его проведение назначено на завтра, 16 августа.

Начало - в 14:00.

В Минске марш состоится на проспекте Независимости.

Кроме того, белорусов призывают не считать, что победа над режимом Лукашенко уже достигнута.

"Друзья, не поддавайтесь эйфории раньше времени! Несмотря на то, что вместе мы запустили необратимые для тирании Лукашенко процессы, он всё ещё остаётся у власти. Так что праздновать ещё рано. Очень рано", - говорится в сообщении.

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