Глава белорусских католиков: "Пролитая кровь - тяжкий грех"

15 августа, 2020, 10:40

Глава Католической церкви Беларуси Тадеуш Кондрусевич обратился к "президенту Александру Лукашенко и всех тех, кто в нашем государстве наделен властью на разных уровнях"

Около полуночи его заявление появилось на Catholik.by , передает Еспресо.TV .

Вот ее полный текст

"Обращение

председателя Конференции Католических Епископов в Беларуси

Митрополит Минский-Могилевского, архиепископа Тадеуша Кондрусевича

к представителям государственной власти Республики Беларусь

Я обращаюсь к действующему президенту Александру Лукашенко и ко всем тем, кто в нашем государстве облечён властью на разных уровнях.

Наше Отечество переживает сложное время, которое, к великому сожалению, уже омрачено пролитой кровью, тысячами задержанных и жестоко избитых мирных жителей, которые хотят знать правду о состоявшихся 9 августа президентских выборах.

Бог сотворил нас свободными. Истинно таковыми нас делает правда, говорит Христос (ср. Ин 8, 32–36). Люди имеют право знать правду, которую нельзя приносить в жертву в угоду чьим-то политическим и конъюнктурным интересам. Спаситель учит: «Да будет слово ваше: „да, да“; „нет, нет“; а что сверх этого, то от лукавого» (Мф 5, 37). А диавол — это человекоубийца, лжец и отец лжи (ср. Ин 8, 44).

Пролитая кровь на улицах наших городов, избиение вышедших на мирные демонстрации людей, которые хотят знать правду, жестокое обращение с ними и содержание в нечеловеческих условиях в местах заключения — тяжкий грех на совести тех, кто отдаёт преступные приказы и творит насилие.

Всё это ведёт к дестабилизации и губительным разделениям в нашем обществе. Сколько времени — возможно, не одно поколение — потребуется для того, чтобы излечить нанесённые в результате попрания правды раны, когда брат поднял руку на брата?!

Поэтому перед нами тяжёлый и непростой путь покаяния, духовного и нравственного очищения, без чего невозможно преодоление социально-политического кризиса.

Во имя такого необходимого мира в нашем Отечестве и национального согласия, я обращаюсь к государственным властям Республики Беларусь с призывом начать конструктивный диалог с обществом, прекратить насилие и незамедлительно освободить всех задержанных на мирных акциях невинных граждан.

Да примет Всемилостивый Господь с своё Царствие жертвы этой национальной трагедии. Да исцелит раненых. Да утешит скорбящих. Да одарит миролюбивый и толерантный белорусский народ своим миром. Да укрепит в нём дар любви ближнего, чтобы добром побеждать зло. Покровительница Беларуси, Божья Матерь Будславская, храни и оберегай нас.

С молитвой о благе нашего Отечества и скорейшем разрешении конфликта ".

Справка

Вечером 9 августа - после голосования на президентских выборах - в городах Беларуси начались массовые протесты, вызванные фальсификациями в пользу Александра Лукашенко, который уже 26 лет руководит этой страной. Они не утихают уже седьмой день и носят мирный характер.

Милиция, спецназ и внутренние войска с особой жестокостью применяли силу и спецсредства (слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты).

Было задержано около 7 тыс. белорусов.

Есть сотни раненых.

Пока точно известно о двух погибших от рук силовиков - это Александр Тарайковський (Минск) и Александр Вихрь (Гомель). Журналисты и правозащитники не исключают, что жертв на самом деле может быть больше.

После ряда резких заявлений со стороны стран Запада волна полицейского насилия несколько остановилась, задержанных начали выпускать. Они имеют следы сильного избиения и серьезные травмы.

Напомним, Белорусская автокефальная православная церковь (действует в эмиграции, на родине - в подполье) в лице ее главы, арииепископа Святослава Логина призвала защищать "свободу своего выбора и будущее своего государства".

В свою очередь глава филиала РПЦ в Беларуси митрополит Павел сначала поздравил Лукашенко с победой на выборах, а потом извинился за эти слова и взял их обратно.

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