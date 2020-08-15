Белорусская автокефальная церковь призвала защищать "свободу своего выбора и будущее своего государства"

15 августа, 2020, 09:35

Белорусская автокефальная православная церковь утром в субботу, 15 августа 2020 года, обнародовала обращение по поводу событий в стране

Его текст за подписью председателя БАПЦ, архиепископа Святослава Логина (Канада) появился на сайте конфессии , передает Еспресо.TV .

Ниже приводится полный текст

"Бог же мира сокрушит вскоре сатану под ноги. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами!" (К Римлянам 16:20)

Дорогие братья и сестры во Христе!

Христианская вера всегда учит нас бороться за правду и добро, уважать других людей. В наши дни белорусы страдают, потому что нечестивый правительство применило оружие против своего народа, который вышел на мирные протесты против лжи и зла. Весь цивилизованный мир солидарен с людьми, которые защищают свое достоинство и свой голос на президентских выборах в Беларуси и осуждают насилие над ними.

К сожалению, не все христианские церкви в Беларуси поддерживают и молятся за свой народ. Например, т. Н. председатель Белорусского экзархата РПЦ (отправлен из Рязани, Россия) поздравил диктатора еще до официального объявлением победителя выборов (Писания говорит: "По плодам их узнаете их" - Матфея 7:16).

Белорусская автокефальная православная церковь, которая действует в изгнании (а на родине - в подполье), призывает белорусский народ защищать свою свободу выбора и будущее своего государства! Мы молимся за упокой наших погибших соотечественников и за здоровье раненых и пленных, за весь наш народ. Пусть Господь благословит всех на добрые дела и избавит нас от зла "

Справка

Вечером 9 августа - после голосования на президентских выборах - в городах Беларуси начались массовые протесты, вызванные фальсификациями в пользу Александра Лукашенко, который уже 26 лет руководит этой страной. Они не утихают уже седьмой день и носят мирный характер.

Милиция, спецназ и внутренние войска с особой жестокостью применяли силу и спецсредства (слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты).

Было задержано около 7 тыс. белорусов.

Есть сотни раненых.

Пока точно известно о двух погибших от рук силовиков - это Александр Тарайковський (Минск) и Александр Вихрь (Гомель).

После ряда резких заявлений со стороны стран Запада волна полицейского насилия несколько остановилась, задержанных начали выпускать. Они имеют следы сильного избиения и серьезные травмы.

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