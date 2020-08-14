Вспышку коронавируса зафиксировали на Волыни в реабилитационном центре для детей

14 августа, 2020, 17:59

На Волыни вспышка коронавирусной инфекции произошла в областном центре социально-психологической реабилитации детей в г. Ковеле

Об этом шла речь на брифинге в Волынской облгосадминистрации, сообщает " Укринформ ".

"Первый случай был зарегистрирован 3 августа у воспитателя. Были обследованы контактные лица, заболевание выявлено у пяти воспитанников учреждения в возрасте от 6 до 15 лет", - сообщила главный государственный санитарный врач Волынской области Наталия Янко.

По ее словам, и дети, и воспитатель имеют легкую форму заболевания, находятся на амбулаторном лечении. Под наблюдением находятся 55 контактных лиц, из них 27 детей.

Также Янко сообщила, что зафиксирована вспышка в гериатрическом доме - отделении стационарного ухода постоянно проживающих в селе Крымное Старовыживского района, где заболело 7 человек: 4 работника и 3 подопечных. А вот вспышка на Владимирской фабрике гофротары в Нововолынске пошла на спад. Из 35 больных работников предприятия 14 уже выздоровели.

Заместитель председателя областной государственной администрации Александр Троханенко отметил, что загруженность коек в больницах, где находятся больные коронавирус, составляет 22,8%. Несколько пациентов с COVID-19 потребует кислородной терапии, но нет никого на искусственной вентиляции легких.

Напомним, что в Донецкой области на одном из предприятий города зарегистрирована вспышка коронавирусной инфекции.

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