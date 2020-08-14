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Espreso.tvОбществоВ Славянске на одном из предприятий произошла вспышка коронавируса

В Славянске на одном из предприятий произошла вспышка коронавируса


фото: reuters
В Славянске Донецкой области на одном из предприятий города зарегистрирована вспышка коронавирусной инфекции

Об этом заявила начальник отдела здравоохранения Славянского городского совета Елена Джим, сообщает сайт горсовета.

"Трое инфицированных на одном предприятии уже считаются вспышкой. Но это ни в коем случае не означает, что все без исключения работники должны будут находиться на самоизоляции, а предприятие закроют", - сказала Джим.

Она добавила, что своевременно принятые и проведенные мероприятия позволяют предотвратить распространение болезни.

Выявление трех больных на одном из предприятий по состоянию на 14 августа стало поводом для проведения заседания городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациях. На ней был принят план мероприятий по локализации инфекции и выявлению контактных лиц.

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