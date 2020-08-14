В Славянске на одном из предприятий произошла вспышка коронавируса

Об этом заявила начальник отдела здравоохранения Славянского городского совета Елена Джим, сообщает сайт горсовета.

"Трое инфицированных на одном предприятии уже считаются вспышкой. Но это ни в коем случае не означает, что все без исключения работники должны будут находиться на самоизоляции, а предприятие закроют", - сказала Джим.

Она добавила, что своевременно принятые и проведенные мероприятия позволяют предотвратить распространение болезни.

Выявление трех больных на одном из предприятий по состоянию на 14 августа стало поводом для проведения заседания городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациях. На ней был принят план мероприятий по локализации инфекции и выявлению контактных лиц.

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