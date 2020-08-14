Вспышка COVID-19 в ВСУ: за сутки зафиксировали 47 новых случаев
Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook .
"По состоянию на 14 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавируса SARS-CoV-2, болеет 385 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 47 новых случаев заболевания ", говорится в сообщении.
Из них в учреждениях здравоохранения находится 6 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.
На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 732 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 182 человека.
Сейчас на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 41 человек.
- В Украине за минувшие сутки обнаружили 1732 новых случая коронавируса .
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