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Espreso.tvОбществоВопросы деоккупации Крыма и Донбасса нельзя объединять, - Кулеба

Вопросы деоккупации Крыма и Донбасса нельзя объединять, - Кулеба


фото: rbc.ua
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, объединение вопросов по деоккупации Крыма и Донбасса может осложнить процесс деоккупации

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью "Украинскому радио".

Министр выразил сожаление, что в 2014 году после аннексии Крыма не было создано формата, подобного нормандской встрече.

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"Нам сейчас приходится наверстывать. Это намного сложнее делать, я вам честно скажу. Но, мы как раз работаем над созданием этого формата ... У меня на столе лежит письмо МИД к президенту Украины, в котором мы предлагаем президенту рассмотреть как раз формат международной платформы по Крыму, который мы разработали в Министерстве иностранных дел ", - отметил Кулеба.

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По словам Дмитрия Кулебы, стратегия деоккупации является "комплексным вопросом", ведь МИД отвечает за международный блок, а сам процесс "больше связан с внутренней политикой".

"И здесь мы взаимодействуем с моим коллегой вице-премьер-министром реинтеграции Алексеем Резниковым, и с представительством президента в Автономной республике Крым, и с другими министерствами для того, чтобы свести все идеи, все модели в единое целое. Мы планируем передать этот "единственный пакет" в СНБО для окончательного согласования и рассмотрения", - добавил Кулеба.

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