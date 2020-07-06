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Espreso.tvОбществоКулеба: включение вопроса Крыма в Минский процесс заблокирует решения ситуации по Донбассу

Кулеба: включение вопроса Крыма в Минский процесс заблокирует решения ситуации по Донбассу


фото: kmu.gov.ua
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что вопрос деоккупации Крыму нужно рассматривать отдельно от Минских соглашений по ОРДЛО

Об этом он сказал в интервью проекту Радио Свобода Крым.Реалии.

"Сейчас вводить в Минский формат еще проблематику Крыма, это действительно блокировать и Крым, и Донбасс. Нужно исходить из тех реалий, которые есть сейчас. Мы на всех уровнях - и в МИД, и в Офисе президента, постоянно работаем над тем, чтобы вопросы Крыма оставались на повестке дня среди приоритетных", - сказал Кулеба.

Он утверждает, что Украина возродила активную тему Крыма в международных переговорах.

"И очень наступательно ее продвигаем, вступаем в контакт с нашими партнерами. То есть, уже их разогреваем для следующих шагов", - добавил министр.

  • Ранее Кулеба выразил убеждение, что изменения в российской Конституции не способны помешать деоккупации Крыма.

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