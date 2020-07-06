Кулеба: включение вопроса Крыма в Минский процесс заблокирует решения ситуации по Донбассу
Об этом он сказал в интервью проекту Радио Свобода Крым.Реалии.
"Сейчас вводить в Минский формат еще проблематику Крыма, это действительно блокировать и Крым, и Донбасс. Нужно исходить из тех реалий, которые есть сейчас. Мы на всех уровнях - и в МИД, и в Офисе президента, постоянно работаем над тем, чтобы вопросы Крыма оставались на повестке дня среди приоритетных", - сказал Кулеба.
Он утверждает, что Украина возродила активную тему Крыма в международных переговорах.
"И очень наступательно ее продвигаем, вступаем в контакт с нашими партнерами. То есть, уже их разогреваем для следующих шагов", - добавил министр.
- Ранее Кулеба выразил убеждение, что изменения в российской Конституции не способны помешать деоккупации Крыма.
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