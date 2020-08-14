В ВОЗ отрицают, что COVID-19 можно заразиться через пищу

14 августа, 2020, 14:59

Глава ВОЗ по программе чрезвычайных ситуаций Майк Райан заявил, что обществу не стоит бояться заразиться коронавирусом через пищу

Об этом он на брифинге в Женеве, передает Радио Свобода.

"Людям не стоит бояться пищи, пищевой упаковки, обработки или доставки продуктов", - сказал Райан.

Он отметил, что нет доказательств того, что продукты или пищевая цепочка участвуют в передаче этого вируса.

Райан отметил, что мир может быть "в центре шторма", даже не подозревая этого, ведь до сих пор лишь небольшая часть мирового населения переболела.

"У этого вируса длинная дорога впереди, если мы это позволим. Большинство людей остается уязвимыми к этой инфекции", - заявил он.

Напомним, Европейская комиссия заключила первую сделку на закупку до 400 млн доз будущей вакцины против COVID-19 в британской компании AstraZeneca.

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