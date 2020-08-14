 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаЕврокомиссия планирует закупить до 400 млн доз будущей вакцины против COVID-19 у британской AstraZeneca

Еврокомиссия планирует закупить до 400 млн доз будущей вакцины против COVID-19 у британской AstraZeneca

Европейская комиссия заключила первую сделку на закупку до 400 млн доз будущей вакцины против COVID-19 у британской компании AstraZeneca

Об этом сообщила в Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Еврокомиссия заключила первую сделку на закупку до 400 млн доз будущей вакцины AstraZeneca против COVID-19", - написала она.

  • Напомним, в конце июля Европейская комиссия подписала контракт с фармацевтической компанией Gilead на поставку лекарственного средства ремдесивир для лечения коронавируса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 августа, 2020 пятница

больше новостей

14 августа, 2020 пятница

13 августа, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать