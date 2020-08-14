Еврокомиссия планирует закупить до 400 млн доз будущей вакцины против COVID-19 у британской AstraZeneca
14 августа, 2020, 14:26
Европейская комиссия заключила первую сделку на закупку до 400 млн доз будущей вакцины против COVID-19 у британской компании AstraZeneca
Об этом сообщила в Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Еврокомиссия заключила первую сделку на закупку до 400 млн доз будущей вакцины AstraZeneca против COVID-19", - написала она.
- Напомним, в конце июля Европейская комиссия подписала контракт с фармацевтической компанией Gilead на поставку лекарственного средства ремдесивир для лечения коронавируса.
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