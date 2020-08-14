В Харькове начали изготавливать траки для гусеничных БМП

14 августа, 2020, 19:24

Харьковский "Завод имени В.А. Малышева" освоил новое направление производства - гусениц для боевой машины пехоты

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

"Традиционно наше предприятие было задействовано в изготовлении гусениц для танков, поэтому производство гусениц с резино-металлическими шарнирами для легкой бронетехники мы смогли освоить в достаточно сжатые сроки", - отметил генеральный директор завода Василий Крылас.

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"После успешных испытаний ЗИМ получил заказ от Житомирского бронетанкового завода на производство нескольких десятков комплектов гусениц. Выполнение заказа Министерства обороны Украины уже стартовало, на сегодня полностью завершены работы над изготовлением первого комплекта гусениц. Освоение такого направления производства значительно расширяет возможности нашего предприятия, а наши военные наконец получат БМП на новых украинских гусеницах", - добавил Крылас.

Гендиректор предприятия подчеркнул, что ранее основные и запасные части и комплектующие БМП в Украине не изготавливались.

По его словам, одной из критических позиций по бронетехнике в Украине как раз являются гусеничные ленты. Минобороны Украины имело в них насущную потребность, но поставки гусениц происходили исключительно из-за рубежа. Теперь эти комплектующие Украина способна производить самостоятельно.

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