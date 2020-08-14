ВСУ получили партию новых БТР-4Е
14 августа, 2020, 17:30
Харьковское конструкторское бюро по машиностроению (ХКБМ) передало Министерству обороны Украины последнюю партию БТР-4Е
Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпром.
"Вчера, 13 августа, с опережением графика, отдали последнюю партию бронетранспортеров для военных. Все 45 машин готовы и уже переданы заказчику. Часть этих новых БТР-4Е направляется на Киев - они примут участие в торжествах ко Дню независимости Украины ", - сообщил директор ХКБМ Яков Мормиль.
Отмечается, что бронетранспортеры от ХКБМ укомплектованы пулеметами производства киевского завода "Маяк".
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