Стало известно, сколько в "Динамо" будет зарабатывать чемпион Европы по футболу

14 августа, 2020, 21:47

Полузащитник английского "Лестера" Адриен Силва будет зарабатывать в киевском "Динамо" 2,5 млн евро в год

Об этом сообщает dynamomania.

Украинский клуб активно следит за ситуацией вокруг 31-летнего полузащитника, у которого летом 2021 года заканчивается контракт с "Лестером". Киевляне готовы платить Силве 2,5 млн евро в год, а также дополнительно 1 млн при подписании контракта. Также на игрока претендует московский ЦСКА.

Прошлый сезон Адриен Силва провел на правах аренды в "Монако". Хавбек сыграл 25 матчей и отдал 2 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость Силвы составляет 8 млн евро.

За сборную Португалии Адриен Силва провел 26 матчей и забил 1 гол. В 2016 году стал чемпионом Европы по футболу.

14 августа в сферу интересов киевского "Динамо" попал полузащитник английского "Лестера" Адриен Силва.