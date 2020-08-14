Стало известно, сколько в "Динамо" будет зарабатывать чемпион Европы по футболу
Об этом сообщает dynamomania.
Украинский клуб активно следит за ситуацией вокруг 31-летнего полузащитника, у которого летом 2021 года заканчивается контракт с "Лестером". Киевляне готовы платить Силве 2,5 млн евро в год, а также дополнительно 1 млн при подписании контракта. Также на игрока претендует московский ЦСКА.
Прошлый сезон Адриен Силва провел на правах аренды в "Монако". Хавбек сыграл 25 матчей и отдал 2 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость Силвы составляет 8 млн евро.
За сборную Португалии Адриен Силва провел 26 матчей и забил 1 гол. В 2016 году стал чемпионом Европы по футболу.
- 14 августа в сферу интересов киевского "Динамо" попал полузащитник английского "Лестера" Адриен Силва.
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