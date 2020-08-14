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Espreso.tvСпортСтало известно, сколько в "Динамо" будет зарабатывать чемпион Европы по футболу

Стало известно, сколько в "Динамо" будет зарабатывать чемпион Европы по футболу


фото: Getty Images
Полузащитник английского "Лестера" Адриен Силва будет зарабатывать в киевском "Динамо" 2,5 млн евро в год

Об этом сообщает dynamomania.

Украинский клуб активно следит за ситуацией вокруг 31-летнего полузащитника, у которого летом 2021 года заканчивается контракт с "Лестером". Киевляне готовы платить Силве 2,5 млн евро в год, а также дополнительно 1 млн при подписании контракта. Также на игрока претендует московский ЦСКА.

Прошлый сезон Адриен Силва провел на правах аренды в "Монако". Хавбек сыграл 25 матчей и отдал 2 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость Силвы составляет 8 млн евро.

За сборную Португалии Адриен Силва провел 26 матчей и забил 1 гол. В 2016 году стал чемпионом Европы по футболу.

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