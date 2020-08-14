Стало известно, какой новый номер Лунин получит в "Реале"
14 августа, 2020, 11:51
Украинский вратарь Андрей Лунин получит в мадридском "Реале" 13-й номер
Об этом сообщает Marca .
Сейчас под 13-м номером выступает основной вратарь "Реала" Тибо Куртуа. Однако в новом сезоне бельгиец играть с 1-м номером на спине.
По информации источника, 13-й номер, получит украинец Андрей Лунин, который в этом сезоне будет дублером Куртуа.
21-летний Лунин перешел в "Реал" с "Зари" летом 2018 года за 8,5 млн евро. После этого на правах аренды играл за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".
В этом сезоне Лунин сыграл за "Овьедо" во втором испанском дивизионе 19 матчей и пропустил 18 голов.
- 21 июля стало известно, что "Реал" решил вернуть Андрея Лунина по аренде в "Овьедо" и сделать его вторым голкипером команды.
- 11 августа голкипер Альфонсо ареолы покинул мадридский "Реал" и вернулся в ПСЖ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
Читайте также
-
-
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор