 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Красный" Самбор: что это значит для города

"Красный" Самбор: что это значит для города


фото: vorobus
На Самборщине показатели заболеваемости превысили допустимые нормы. Три критерия соответствуют красному уровню эпидемической опасности

Об этом стало известно на брифинге по актуальной информации по теме коронавируса, передает "Еспресо.Захид".

С 17 августа в Самборском районе запрещено проведение культурных мероприятий, закрывают фитнес-центры, спортивные клубы и торгово-развлекательные центры. Кроме того, ограничена работа магазинной сети, а транспорт, который будет проходить через Самбор, работать только на высадку пассажиров.

"В течение последних десяти дней является значительное количество выявленных случаев в районе, - отметил директор департамента здравоохранения Львовской Орест Чемерис. Речь идет о динамике прироста заболевания на территории Самборского района, в частности Самбор, Старый Самбор, Турка и Добромиль, где есть значительное выявления количества пациентов. в конце концов и по динамике, которая превышает более 40 на 100 000, она привела к тому, что семибоярщина вошла в красной зоны ".

Несмотря на это, в общем Львовская область подверглась оранжевый уровень епиднебезпекы. Через две недели решение пересматривать.

Напомним, за минувшие сутки на Львовщине подтвердили еще 184 случая заболеваемости COVID-19. Область и в дальнейшем возглавляет антирейтинг по количеству больных.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 августа, 2020 пятница

больше новостей

14 августа, 2020 пятница

13 августа, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать