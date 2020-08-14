"Красный" Самбор: что это значит для города

14 августа, 2020, 15:03

На Самборщине показатели заболеваемости превысили допустимые нормы. Три критерия соответствуют красному уровню эпидемической опасности

Об этом стало известно на брифинге по актуальной информации по теме коронавируса, передает "Еспресо.Захид".

С 17 августа в Самборском районе запрещено проведение культурных мероприятий, закрывают фитнес-центры, спортивные клубы и торгово-развлекательные центры. Кроме того, ограничена работа магазинной сети, а транспорт, который будет проходить через Самбор, работать только на высадку пассажиров.

"В течение последних десяти дней является значительное количество выявленных случаев в районе, - отметил директор департамента здравоохранения Львовской Орест Чемерис. Речь идет о динамике прироста заболевания на территории Самборского района, в частности Самбор, Старый Самбор, Турка и Добромиль, где есть значительное выявления количества пациентов. в конце концов и по динамике, которая превышает более 40 на 100 000, она привела к тому, что семибоярщина вошла в красной зоны ".

Несмотря на это, в общем Львовская область подверглась оранжевый уровень епиднебезпекы. Через две недели решение пересматривать.

Напомним, за минувшие сутки на Львовщине подтвердили еще 184 случая заболеваемости COVID-19. Область и в дальнейшем возглавляет антирейтинг по количеству больных.