"Красный" Самбор: что это значит для города
Об этом стало известно на брифинге по актуальной информации по теме коронавируса, передает "Еспресо.Захид".
С 17 августа в Самборском районе запрещено проведение культурных мероприятий, закрывают фитнес-центры, спортивные клубы и торгово-развлекательные центры. Кроме того, ограничена работа магазинной сети, а транспорт, который будет проходить через Самбор, работать только на высадку пассажиров.
"В течение последних десяти дней является значительное количество выявленных случаев в районе, - отметил директор департамента здравоохранения Львовской Орест Чемерис. Речь идет о динамике прироста заболевания на территории Самборского района, в частности Самбор, Старый Самбор, Турка и Добромиль, где есть значительное выявления количества пациентов. в конце концов и по динамике, которая превышает более 40 на 100 000, она привела к тому, что семибоярщина вошла в красной зоны ".
Несмотря на это, в общем Львовская область подверглась оранжевый уровень епиднебезпекы. Через две недели решение пересматривать.
Напомним, за минувшие сутки на Львовщине подтвердили еще 184 случая заболеваемости COVID-19. Область и в дальнейшем возглавляет антирейтинг по количеству больных.
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