Коронавирус на Львовщине: еще 184 инфицированных, Самбор в "красной" зоне и ни одного выздоровления в сутки

14 августа, 2020, 09:38

За минувшие сутки на Львовщине еще в 184 человек обнаружили COVID-19

На утро 14 августа во Львове и Львовской области подтверждено 11658 случаев инфицирования коронавируса, из них 318 - летальные (четыре человека умерли за последние сутки). За вчера лабораторные центры провели 1549 ПЦР-тестов, 184 из которых - положительные, передает "Еспресо.Запад".

Среди новых больных - 68 львовян, остальные - жители сел и городов области.

На сегодня болеют 8239 человек. Вместе с тем 3157 пациентов преодолели болезнь. К сожалению, за вчера не зафиксировано ни одного выздоровления. Также еще 901 человек ждет результатов своего ПЦР-теста.

Добавим, согласно новому разделения Украины на карантинные зоны, м. Самбор на Львовщине вошло в так называемой красной эпидемиологической зоны.

Города Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздел, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Буск, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Пустомытовский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворивский районы Львовской области отнесли к "оранжевой" зоны.

Отметим, Львовщина и в дальнейшем возглавляет антирейтинг по количеству больных. Вместе с тем значительно возросло количество больных по Украине - за сутки обнаружили 1732 новых случая .