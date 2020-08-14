Коронавирус на Львовщине: еще 184 инфицированных, Самбор в "красной" зоне и ни одного выздоровления в сутки
На утро 14 августа во Львове и Львовской области подтверждено 11658 случаев инфицирования коронавируса, из них 318 - летальные (четыре человека умерли за последние сутки). За вчера лабораторные центры провели 1549 ПЦР-тестов, 184 из которых - положительные, передает "Еспресо.Запад".
Среди новых больных - 68 львовян, остальные - жители сел и городов области.
На сегодня болеют 8239 человек. Вместе с тем 3157 пациентов преодолели болезнь. К сожалению, за вчера не зафиксировано ни одного выздоровления. Также еще 901 человек ждет результатов своего ПЦР-теста.
Добавим, согласно новому разделения Украины на карантинные зоны, м. Самбор на Львовщине вошло в так называемой красной эпидемиологической зоны.
Города Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздел, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Буск, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Пустомытовский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворивский районы Львовской области отнесли к "оранжевой" зоны.
Отметим, Львовщина и в дальнейшем возглавляет антирейтинг по количеству больных. Вместе с тем значительно возросло количество больных по Украине - за сутки обнаружили 1732 новых случая .
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