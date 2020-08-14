"Барселона" начала поиски нового тренера
14 августа, 2020, 20:17
Испанская "Барселона" начала поиски нового главного тренера, который мог бы заменить Кике Сетьена
Об этом сообщает ESPN .
Футболисты испанского топ-клуба не удовлетворены работой Сетьена и требуют от руководства "Барселоны" изменений.
Боссы "Барсы" уже начали поиск возможных кандидатов, среди которых экс-тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, тренер сборной Нидерландов Рональд Куман и легенда "Барселоны" Хави.
Под руководством Кике Сетьена команда завершила чемпионат Испании на второй строчке и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.
-
Сегодня, 14 августа, в четвертьфинале Лиги чемпионов немецкая "Бавария" сыграет против "Барселоны" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-