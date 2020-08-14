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Espreso.tvСпорт"Барселона" начала поиски нового тренера

"Барселона" начала поиски нового тренера


фото: Getty Images
Испанская "Барселона" начала поиски нового главного тренера, который мог бы заменить Кике Сетьена

Об этом сообщает ESPN .

Футболисты испанского топ-клуба не удовлетворены работой Сетьена и требуют от руководства "Барселоны" изменений.

Боссы "Барсы" уже начали поиск возможных кандидатов, среди которых экс-тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, тренер сборной Нидерландов Рональд Куман и легенда "Барселоны" Хави.

Под руководством Кике Сетьена команда завершила чемпионат Испании на второй строчке и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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