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Espreso.tvОбществоМедведчук против книги Стуса: заседание перенесли на 18 сентября

Медведчук против книги Стуса: заседание перенесли на 18 сентября


фото: hromadske.ua
Судебное заседание по делу по иску лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука против журналиста Вахтанга Кипиани и издательства Vivat из-за книги "Дело Василия Стуса" перенесли на 18 сентября

Об этом сообщила представительница издательства Екатерина Аврамчук в Facebook.

Заседание состоится в Дарницком районном суде Киева в 10:00. На нем проведут судебные дебаты.

"Последнее, что представили наши адвокаты, это воспоминания старшего брата Виктора Медведчука, который вспоминал детство и то, как их бабушка постоянно называла отца Медведчука полицаем", - написала она.

Напомним, Медведчук хочет запретить продажу книги Вахтанга Кипиани, "Дело Василия Стуса".

В 1980-х он был адвокатом поэта и сотрудничал со следствием. Его часто обвиняют в нарушении адвокатской этики во время этого процесса. Сам он своей вины не признает.

  • 14 августа под Дарницкий суд пришли активисты , чтобы поддержать Вахтанга Кипиани и его книгу "Дело над Стусом" в иске от Виктора Медведчука - адвоката поэта, который сотрудничал с КГБ.

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