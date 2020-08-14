Процесс Медведчука против книги Кипиани: на суд пришли митингующие

14 августа, 2020, 11:53

14 августа под Дарницкий суд пришли активисты, чтобы поддержать Вахтанга Кипиани и его книгу "Дело над Стасом" в иске от Виктора Медведчука - адвоката поэта, который сотрудничал с КГБ

Об этом повдомляе Цензор.НЕТ , передает Еспресо.TV .

14 августа началось очередное разбирательство за иском Виктора Медведчука к автору книги о Василие Стусе Вахтангу Кипиани и издательства Vivat.

Отметим, это седьмое заседание в деле с момента первого заседания в августе прошлого года.

Напомним, Медведчук хочет запретить продажу книги Вахтанга Кипиани, "Дело Василия Стуса".

В 1980-х он был адвокатом поэта и сотрудничал со следствием. Его часто обвиняют в нарушении адвокатской этики во время этого процесса. Сам он своей вины не признает.

"Своим иском Медведчук пытается" любым способом на любой территории "запретить распространение книги Вахтанга Кипиани. Книга написана по рассекреченными материалами советского КГБ, в которых четко прослеживается сотрудничество адвоката Медведчука с советскими спецслужбами", - пояснили свою позицию организаторы акции.

Фото - Олег Богачук:

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