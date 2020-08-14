Главы МИД Евросоюза согласовали введение санкций против Беларуси, - журналист

14 августа, 2020, 19:38

Евросоюз готовится ввести санкции против властей Беларуси на фоне насилия на протестах в стране

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Twitter.

"Главы МИД ЕС согласились дать "зеленый свет" санкциям против Беларуси. Рабочие группы составят списки", - написал он.

По его информации, во время видеоконференции ни один из министров ЕС не высказался против санкций.

EU foreign ministers currently debating #Belarus . so far no one has spoken up against sanctions. - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) August 14, 2020

EU foreign agree to give green lights for sanctions against #Belarus . working groups will draw up lists - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) August 14, 2020

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал власти Беларуси провести новые президентские выборы.