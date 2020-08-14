 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГлавы МИД Евросоюза согласовали введение санкций против Беларуси, - журналист

Главы МИД Евросоюза согласовали введение санкций против Беларуси, - журналист


фото: 112
Евросоюз готовится ввести санкции против властей Беларуси на фоне насилия на протестах в стране

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Twitter.

"Главы МИД ЕС согласились дать "зеленый свет" санкциям против Беларуси. Рабочие группы составят списки", - написал он.

По его информации, во время видеоконференции ни один из министров ЕС не высказался против санкций.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 августа, 2020 пятница

больше новостей

14 августа, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать