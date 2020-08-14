Премьер Польши призвал власти Беларуси провести новые выборы президента
14 августа, 2020, 18:59
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал власти Беларуси провести новые президентские выборы
Об этом сообщает издание WP.
"Мы призываем власти Беларуси, чтобы они рассмотрели возможность новых выборов с участием международных наблюдателей, - заявил премьер.
- 14 августа главу делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберта Бедроня пограничники не пропустили через государственную границу в страну.
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