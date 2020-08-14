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Espreso.tvОбществоПремьер Польши призвал власти Беларуси провести новые выборы президента

Премьер Польши призвал власти Беларуси провести новые выборы президента

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал власти Беларуси провести новые президентские выборы

Об этом сообщает издание WP.

"Мы призываем власти Беларуси, чтобы они рассмотрели возможность новых выборов с участием международных наблюдателей, - заявил премьер.

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