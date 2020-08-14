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Espreso.tvОбществоЦИК назначила на 25 октября выборы в райсоветы

ЦИК назначила на 25 октября выборы в райсоветы

Центральная избирательная комиссия назначила на 25 октября выборы в районные советы

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Только что Центральная избирательная комиссия назначила выборы в районные советы! Выборы состоятся 25 октября 2020 вместе с выборами депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских глав", - говорится в сообщении.

Отмечается, что постановление поддержали все члены Комиссии.

  • 8 августа Центральная избирательная комиссия официально назначила на 25 октября 2020 г. местные выборы.

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