ЦИК назначила на 25 октября выборы в райсоветы
14 августа, 2020, 19:33
Центральная избирательная комиссия назначила на 25 октября выборы в районные советы
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
"Только что Центральная избирательная комиссия назначила выборы в районные советы! Выборы состоятся 25 октября 2020 вместе с выборами депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских глав", - говорится в сообщении.
Отмечается, что постановление поддержали все члены Комиссии.
- 8 августа Центральная избирательная комиссия официально назначила на 25 октября 2020 г. местные выборы.
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