ЦИК назначила на 25 октября выборы в райсоветы

14 августа, 2020, 19:33

Центральная избирательная комиссия назначила на 25 октября выборы в районные советы

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Только что Центральная избирательная комиссия назначила выборы в районные советы! Выборы состоятся 25 октября 2020 вместе с выборами депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских глав", - говорится в сообщении.

Отмечается, что постановление поддержали все члены Комиссии.

8 августа Центральная избирательная комиссия официально назначила на 25 октября 2020 г. местные выборы.

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