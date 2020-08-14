33-летний тренер "Лейпцига" побил безумный рекорд Лиги чемпионов

14 августа, 2020, 11:35

33-летний Юлиан Нагельсманн стал самым молодым тренером, который вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Об этом сообщает " Чемпион ".

33-летний немец превзошел достижение француза Дидье Дешам. В 2004 году специалист вышел в полуфинал Лиги чемпионов с "Монако", когда ему было 35 лет и 7 месяцев.

"Лейпциг" стал самым молодым клубом, который сумел пробиться в полуфинал Лиги чемпионов. В этом году футбольному клубу исполнилось всего 11 лет.

13 августа "Лейпциг" победил "Атлетико" со счетом 2: 1 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.