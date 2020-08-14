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Espreso.tvСпорт33-летний тренер "Лейпцига" побил безумный рекорд Лиги чемпионов

33-летний тренер "Лейпцига" побил безумный рекорд Лиги чемпионов


фото: Getty Images
33-летний Юлиан Нагельсманн стал самым молодым тренером, который вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Об этом сообщает " Чемпион ".

33-летний немец превзошел достижение француза Дидье Дешам. В 2004 году специалист вышел в полуфинал Лиги чемпионов с "Монако", когда ему было 35 лет и 7 месяцев.

"Лейпциг" стал самым молодым клубом, который сумел пробиться в полуфинал Лиги чемпионов. В этом году футбольному клубу исполнилось всего 11 лет.

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