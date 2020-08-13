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Espreso.tvЭкономикаЗеленский подписал закон о сельскохозяйственных кооперативах

Зеленский подписал закон о сельскохозяйственных кооперативах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 819-ІХ "О сельскохозяйственной кооперации"

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 819-ІХ" О сельскохозяйственной кооперации", который Верховная Рада приняла 21 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Теперь на законодательном уровне закрепляются принципы создания и деятельности сельскохозяйственных кооперативов: демократичность, добровольность и открытость кооперативного членства; обязательность участия члена в хозяйственной и иной деятельности кооперативов и их объединений; автономность, независимость, сотрудничество кооперативов; содействие их развитию (образование, обучение, информация) и учета интересов территориальной общины.

Закон также вносит изменения в Хозяйственный и Гражданский кодексы Украины, законы Украины "О фермерском хозяйстве", "О кооперации" и "О личном крестьянском хозяйстве". Эти изменения устраняют законодательные коллизии, регулирующих переходные отношения деятельности сильськосподарських производственных кооперативов, сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов и их объединений на момент вступления в силу данного закона.

В пресс-службе отметили, что внедрение норм закона будет способствовать развитию сильскькогосподарських кооперативов, увеличению их рыночной доли в производстве и реализации сельхозпродукции, в свою очередь должно усилить конкурентоспособность малых и средних производителей и ускорить развитие сельских территорий.

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