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Espreso.tvОбществоЗа улучшенные камеры в СИЗО оплатили уже почти 500 тыс грн, - Минюст

За улучшенные камеры в СИЗО оплатили уже почти 500 тыс грн, - Минюст

За пользование платной услугой по предоставлению улучшенных бытовых условий и питания в 17 следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы уплачено 495,5 тыс. грн

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

"По состоянию на 11 августа за пользование платными камерами в следственных изоляторах Украины уплачено более 495,5 тыс. грн. Новой услугой воспользовались уже в 17 СИЗО", - говорится в сообщении.

Наибольшую сумму уплачено за пользование платными камерами Киевского следственного изолятора - 332 тыс. грн.

Продолжаем информировать о ходе экспериментального проекту по внедрению платных камер в СИЗО состоянию на 11 ...

Опубликовано Министерство юстиции Украины Среду, 12 августа 2020  

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