За улучшенные камеры в СИЗО оплатили уже почти 500 тыс грн, - Минюст
13 августа, 2020, 10:02
За пользование платной услугой по предоставлению улучшенных бытовых условий и питания в 17 следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы уплачено 495,5 тыс. грн
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.
"По состоянию на 11 августа за пользование платными камерами в следственных изоляторах Украины уплачено более 495,5 тыс. грн. Новой услугой воспользовались уже в 17 СИЗО", - говорится в сообщении.
Наибольшую сумму уплачено за пользование платными камерами Киевского следственного изолятора - 332 тыс. грн.
Продолжаем информировать о ходе экспериментального проекту по внедрению платных камер в СИЗО состоянию на 11 ...Опубликовано Министерство юстиции Украины Среду, 12 августа 2020
- Напомним, Кабмин разработал проект закона о частных СИЗО .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-