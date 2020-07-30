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Espreso.tvЭкономика"Продажа тюрем должна начаться этим летом": Кабмин разработал проект закона о частных СИЗО

"Продажа тюрем должна начаться этим летом": Кабмин разработал проект закона о частных СИЗО

Кабмин разработал законопроект о взаимодействии с частным сектором в отношении частных следственных изоляторов

Об этом сообщает Правительственный портал.

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, правительственный законопроект о взаимодействии с частным сектором в отношении частных СИЗО уже разработан, согласован с другими органами власти и внесен в Кабинет министров.

"Ожидаем рассмотрения и поддержки парламента. Параллельно прорабатываем другие варианты для реализации идеи еще до соответствующего закона", - цитирует пресс-служба слова Малюськи.

Кроме того, на сегодня разработан большой инфраструктурный проект по переносу СИЗО из центров городов на окраины или за пределы городов.

По словам министра, в настоящее время предусмотрено дополнительное закрытиея восьми тюрем.

"Вскоре после вывоза оттуда осужденных и увольнения персонала такие тюрьмы будут выставлены на продажу", - подчеркнул Малюська.

В пресс-служба добавили, что решение о консервации также принято в отношении восьми исправительных учреждений. Среди них Ковельская исправительная колония, Устиновский исправительный центр №37, Ширяевский исправительный центр №111, Игренский исправительный центр №133, Черноморская исправительная колония №74, Желтоводская исправительная колония №26, Черкасская исправительная колония №62 и Дергачевская исправительная колония №109. Отмечается, что этот список будет дополняться.

По информации ведомства, также планируется уже этим летом запустить продажи замороженных и освобожденных тюрем. Продажа будет осуществляться на открытых электронных аукционах через систему "Prozorro.Продажи".

"После поступления средств от продажи начнем проектирование и новое строительство в городах, где местные власти выделили земельный участок или у нас есть свободная земля в пользовании. Прежде всего, это Львов и Киев. К сожалению, парламент не поддержал законопроект, которым устанавливался понятный механизм распределения средств, вырученных от продажи. Поэтому сейчас мы вынуждены адаптироваться к существующим механизмам продажи, которые оставляют желать лучшего и несколько затягивают процесс бюрократическими формальностями", - отметил глава ведомства.

Одновременно происходит подготовка к переносу киевского СИЗО в Бориспольской район: осуществляется подготовка к тендеру на разработку проектно-сметной документации, а дальше - тендеру на ремонтно-строительные работы по реконструкции Бориспольской исправительной колонии №119, которая и станет базой для нового киевского СИЗО.

Отдельно Денис Малюська затронул вопрос расширения прав частных исполнителей. В частности, он сообщил, что соответствующий законопроект уже внесен в Верховную Раду под номером 3609 .

Согласно проекту закона, частные исполнители смогут временно ограничивать должника в праве выезда за пределы Украины при выполнении решений, сумма взыскания по которым превышает 20 размеров минимальной заработной платы. А также - в случае повторного невыполнения решений, по которым должник обязан совершить определенные действия или воздержаться от их совершения, и по решениям о взыскании алиментов.

В общем, заметил Малюська, экспериментальный проект по внедрению платных камер в СИЗО успешно работает. В частности, платные камеры функционируют в 19 следственных изоляторах по всей территории Украины и их количество будет увеличиваться. Сейчас получено более 318 тыс. грн в качестве платы за пользование такими камерами.

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