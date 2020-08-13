Ильенко будет баллотироваться в мэры Киева

Видеообращение он опубликовал на странице в Facebook .

"Дважды жители Левого берега выбирали меня представлять их интересы в парламенте", - сказал Ильенко.

Он отметил, что нынешняя власть уничтожает нашу страну и Киев.

"Я бросаю им вызов - я буду баллотироваться на должность киевского городского головы. Вместе мы сломаем их схемы и" договорняки "... Киевляне, я к вам обращаюсь и прошу о поддержке", - сказал Ильенко.

Принял решение. Буду баллотироваться на должность Киевского городского головы. Опубликовано Андреем Ильенко Среда, 12 Август 2020 Напомним, шоумен Сергей Притула стал кандидатом на должность городского головы Киева.

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