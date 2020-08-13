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Espreso.tvОбществоВзрыв на Позняках: все пострадавшие семьи получили жилье, - Зеленский

Взрыв на Позняках: все пострадавшие семьи получили жилье, - Зеленский

Все семьи, которые пострадали в результате взрыва 21 июня в многоэтажном доме на Позняках в Киеве, получили новое жилье

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба ОП .

"Мы сделали то, что обещали. Обещали до конца лета - и мы это выполнили. Все получили, наконец, новые квартиры в новых домах", - сказал он.

Зеленский отметил, что обычно из-за бюрократических процедур и оформления документов процесс затягивается во времени.

"По мнению Зеленского, теперь обязанность местной власти - помочь пострадавшим с ремонтом помещений, чтобы обеспечить людям комфортные условия проживания", - отметили в Офисе президента.

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