Взрыв на Позняках: все пострадавшие семьи получили жилье, - Зеленский
13 августа, 2020, 21:53
Все семьи, которые пострадали в результате взрыва 21 июня в многоэтажном доме на Позняках в Киеве, получили новое жилье
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба ОП .
"Мы сделали то, что обещали. Обещали до конца лета - и мы это выполнили. Все получили, наконец, новые квартиры в новых домах", - сказал он.
Зеленский отметил, что обычно из-за бюрократических процедур и оформления документов процесс затягивается во времени.
"По мнению Зеленского, теперь обязанность местной власти - помочь пострадавшим с ремонтом помещений, чтобы обеспечить людям комфортные условия проживания", - отметили в Офисе президента.
- Большинство пострадавших жителей дома на Позняках в Киеве, где произошел взрыв, уже получили денежную компенсацию от города.
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