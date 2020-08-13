Вспышка COVID-19 в Петрикивском гериатрическом пансионате - 64 больных

13 августа, 2020, 13:43

Тестирование на коронавирус прошли все работники и подопечные заведения

В Петриковском гериатрическом пансионате, где обнаружили вспышку коронавируса, сегодня, 13 августа, подтверждено 64 случая COVID-19, сообщили "Еспресо.Запад" в эпидотделом ГУ "Тернопольский областной лабораторный центр МЗ Украины".

Среди выявленных больных 18 - работники заведения, остальные - подопечные. Все они находятся под наблюдением, на амбулаторном лечении. Два человека из заведения госпитализировали, однако не из-за коронавирусной инфекцией. По поводу основного заболевания госпитализировали мужчину, а его жена уехала в больницу вместе с ним.

Летальных случаев вследствие COVID-1 в гериатрическом центре не зафиксировано. Хотя на днях в заведении произошел инцидент со смертельным исходом. 11 августа на ограждения пансионата обнаружили тело 65-летнего мужчины. По информации правоохранителей, судебно-медицинская экспертиза не обнаружила следов насильственной смерти. Также стало известно, что ПЦР-тест, отобранный у мужчины еще при жизни, был отрицательным. Очевидно, покойный намеревался самовольно покинуть территорию заведения, поскольку ранее уже так делал, но споткнулся забор.

Напомним, после вспышки коронавирусной инфекции Петриковский пансионат пошел на карантин, правоохранители установили на въезде карантинный пост. Работники гериатрического центра согласились не оставлять заведение в течение двух недель. Пансионат продолжает жить обычной жизни, но в то же время действовать изолятор для больных, чтобы они не пересекались со здоровыми, а персонал будет работать в защитных костюмах. В заведении проживает 160 подопечных и работает более 80 человек.

Как отметили в Тернопольской ОГА, на территории области есть три активные вспышки COVID-19 в организованных коллективах. Кроме Петриковского гериатрического пансионата, вспышка инфекции зафиксировали в филиале ООО "СЭ Борднетце Украина" в Черткове, а также в КП "Тернопольводоканал".